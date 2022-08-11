السفير الأمريكي: شعرتُ بالأسى لسماع نبأ وفاة الشيخ صالح الأطيوش

نعى المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عضو المجلس الانتقالي السابق، الشيخ العمدة الباشا صالح الأطيوش شيخ قبيلة المغاربة، الذي وافته المنية أمس الأربعاء.

وقال نورلاند، عبر حسابه السفارة الأمريكية على “تويتر”:”شعرت بالأسى لسماع نبأ وفاة الشيخ الباشا صالح الأطيوش”.

وتابع:” أودّ أن أقدّم التعازي الخالصة لأسرته وأحبابه، ونثني على مساهماته في دعم السلام والوحدة والمصالحة في ليبيا”.

وتوفي عميد قبيلة «المغاربة» الباشا صالح سالم الأطيوش في مدينة أجدابيا، اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

ولعب الأطيوش ذو الشخصية الاجتماعية خلال مسيرته أدوارًا متقدمة في أحداث مؤثرة منذ العام 2011، خاصة في منطقة الهلال النفطي وسط ليبيا.

وسبق أن تعرض الأطيوش لمحاولتي استهداف بمدينة بنغازي في نوفمبر 2016 وأغسطس 2017، عقب خروجه من صلاة الجمعة في المرتين.

ونجا الأطيوش في المرة الأولى من محاولة اغتيال في الرابع من نوفمبر 2016 استهدفته عقب خروجه من صلاة الجمعة، في مدينة بنغازي.

واستُهدف في المرة الثانية بعبوتين ناسفتين أمام مسجد سيدي فرج، بمدينة بنغازي شرق البلاد في أغسطس 2017، نقل على أثرها لتلقي العلاج في الخارج.