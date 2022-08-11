الدبيبة يصدر هذه التوجيهات بشأن جدول المرتبات الموحد

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليماته لوزير المالية خالد المبروك بموافاته بالإجراءات المتخذة من قبل القطاعات بشان المطابقة لتنفيذ جدول المرتبات الموحد المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (540).

وقال وزير الدولة الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة في خطاب موجه إلى وزير المالية إن تعليمات رئيس الحكومة تقضي بموافاتنا بما تم اتخاذه من إجراءت مع بيان الوزارات والجهات التي قامت بأعمال المطابقة.

ودعا جمعة في خطاب موجه إلى الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة والمؤسسات والمصالح والمراكز وما في حكمها إلى التواصل مع وزارة المالية والتنسيق معها لإجراء أعمال المطابقة المالية للعاملين معهم تمهيدا لتنفيذ الجدول المعتمد.

وكانت وزارة المالية أكدت أنها على استعداد لزيادة مرتبات العاملين بالقطاع العام فور الانتهاء من إجراءات المطابقة.

وشددت وزارة المالية على أنه في حال انتهاء إجراءات المطابقة المطلوبة سيتم إدراج الزيادة المقررة ضمن حوالة مرتبات شهر أغسطس وفي حال تأخر تنفيذ المطابقة يكون تنفيذ الزيادة المقررة من خلال مرتبات شهر سبتمبر.