الدبيبة يصدر تعليمات جديدة بشأن جدول المرتبات الموحد

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، وزير المالية بموافاته بالإجراءات المتخذة من قبل القطاعات بشأن المطابقة لتنفيذ جدول المرتبات الموحد المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2022.

كما أصدر الدبيبة تعليمات، في كتاب آخر، وجهه إلى رؤساء ومديري الهيئات والأجهزة والمؤسسات والمراكز والمصالح الحكومية يطالب فيه بضرورة التواصل مع وزارة المالية والتنسيق معها لإجراء أعمال المطابقة المالية للعاملين لتنفيذ الجدول المعتمد.

– الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد

وفي 18 يونيو الماضي، اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة الجدول الموحد للمرتبات، مع تولي وزارة المالية تحديد الأثر المالي لتنفيذ القرار.

وتوقع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد المبروك في فبراير الماضي، أن تصل قيمة بند الرواتب حال توحيدها في ميزانية العام 2022 إلى ما يقارب 55 مليار دينار؛ نتيجة صرف الفروقات والتسويات منذ العام 2016.