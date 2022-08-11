الغرياني: حكومة باشاغا جاء بها أعداء الوطن لإلقاء الشبهات والإشاعات على حكومة الدبيبة

قال المفتي المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إن “المنظمات الدولية شيطانية وعملها خبيث وشرها وبيل، وكثير من أهل البلد لا يتفطنون لأعمالهم وهم يتغلغلون في أوساط المجتمع بصورة منظمة ومدروسة وترصد لهم ميزانيات”، بحسب زعمه.

الغرياني اعتبر خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له، ونقلت تفاصيلها صحيفة المرصد الليبية، أمس الأربعاء، أن “مشروع الصخيرات في حد ذاته هو مشروع منظمات دولية؛ لأن منها من هو يتبع السفراء وترصد له ميزانيات من السفارات لترسم لهم خطط لأهدافهم”، بحسب زعمه.

وبشأن قضية المفاضلة بين الحكومة الليبية وحكومة عبد الحميد الدبيبة علق قائلًا: “هذه من ضمن الشبهات التي أتى بها أعداء الوطن والمنظمات التي عملها متعدد الاتجاهات ومن جملة هذه الأشياء أنها تغذي هؤلاء الناس، لا يوجد أحد عنده دين ويحب وطنه يتضامن مع حكومة أجرمت في حق الشعب الليبي ونهبت الأموال”، بحسب زعمه.

وتابع: “الحكومة التي وضعها البرلمان هدفها إلقاء الشبهات في عقول الناس، فقد قالوا ها هي حكومة الوحدة الوطنية انظروا ما الذي تفعله، وكثير من الإشاعات ولا حقيقة لها”، بحسب زعمه.