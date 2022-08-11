المبشر: ما دور الحكومة إذا لم تستطع توفير الأمن والسيولة لمواطنيها؟

اتهم رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، محمد المبشر، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة بالتقصير، متعجبًا من استمراها بدون أن تقدم الخدمات للمواطنين.

وتسائل المبشر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ما دور الحكومة أي حكومة، إذا لم تستطع أن توفر الأمن السيولة النقدية والماء والكهرباء والغذاء لجميع مواطنيها؟.

وكان محمد المبشر، قال في وقت سابق:” هناك منْ هو كبير على المنصب وهناك من المنصب كبير عليه”.

وأضاف المبشر، عبر حسابه على “فيسبوك” وقتها:” الوطني الصادق لا يتغير بقليل من الألقاب بل يزيد تواضعاً ونزاهة والوطني الكاذب يعطي الشعارات ويختلس الدينارات”.