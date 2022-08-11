الدبيبة لخريجي الكلية العسكرية: الحكومة أعلنت أنه لا حرب مع الأخوة

شارك رئيس الوزراء وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس في احتفالية تخريج الدفعة 52 من طلبة الكلية العسكرية، بحضور رئيس الأركان بالمنطقة الغربية الفريق ركن أول محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية، وعدد من الضباط والجنود، وأهالي الخريجين.

وقال الدبيبة للخريجين إن الحكومة أعلنت من أول يوم عمل أنه لا حرب مع الإخوة بعد اليوم، ولابد لليبيا وشعبها أن تنعم بالرخاء والأمن والأمان.

وأضاف أوصيكم أن لا تدعوا الطامعين يوجهونكم نحو الموت والخراب في سبيل أهواءهم ، وأن تحافظوا على أنفسكم لأنكم أنتم عماد العمل الجاد وثروتنا الحقيقة ومستقبلنا.

وتابع الدبيبة أبنائي الخرجين اليوم نحتفل بكم لتكونوا لبنة من لبنات بناء الجيش، هذا الجيش البطل طليعة كل كفاح ومصباح كل نضال والذي يحتاج إلى كل جهودكم وعزائمكم .

وهنأ الدبيبة الخريجين من الدفعات 52 لطلبة الكلية العسكرية، والـ 36 لطلبة الكلية الجوية، والـ 37 لطلبة الدفاع الجوي والذين يعدون نواة بناء الجيش الذي سيكون ولاءه لله وثم الوطن.

وتخلل الحفل عروض لكراديس الخريجين، واستعراض لوحات فنية قتالية، تظهر التدريبات التي تلقاها المتدربين خلال فترة التدريب.