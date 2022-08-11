الدبيبة لخريجي الكلية العسكرية: «لا تدعوا الطامعين يوجهونكم نحو الموت»

خاطب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبية، خريجي الكلية العسكرية بقوله: «لا تدعوا الطامعين يوجهونكم نحو الموت والخراب في سبيل أهوائهم».

وشارك الدبيبة، مساء الخميس، في احتفالية تخريج الدفعة الثانية والخمسين من طلبة الكلية العسكرية، بحضور رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق ركن أول محمد الحداد، ورؤساء الأركانات النوعية، وعدد من الضباط والجنود، وأهالي الخريجين.

الدبيبة: أنتم نواة بناء الجيش

وألقى الدبيبة كلمة بالمناسبة هنأ فيها الخريجين من الدفعات 52 لطلبة الكلية العسكرية، والـ36 لطلبة الكلية الجوية، والـ37 لطلبة الدفاع الجوي، لافتا إلى أنهم «يعدون أحد نواة بناء الجيش، الذي سيكون ولاؤه لله وثم الوطن».

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وأضاف: «أبنائي الخريجين اليوم نحتفل بكم لتكونوا لبنة من لبنات بناء الجيش، هذا الجيش البطل طليعة كل كفاح ومصباح كل نضال، والذي يحتاج إلى كل جهودكم وعزائمكم. حافظوا على أنفسكم لأنكم أنتم عماد العمل الجاد وثروتنا الحقيقة ومستقبلنا».

الدبيبة: لا حرب مع الإخوة

وتابع: «نحن في حكومة الوحدة الوطنية من أول يوم أعلنا بأنه لا حرب مع الإخوة بعد اليوم، ولا بد للشعب الليبي أن ينعم بالرخاء والأمن والأمان». وتخلل الحفل عروض لكراديس الخريجين، واستعراض لوحات فنية قتالية، تظهر التدريبات التي تلقاها المتدربون خلال فترة التدريب.

جانب من مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في احتفالية تخريج الدفعة الـ52 من طلبة الكلية العسكرية. (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في احتفالية تخريج الدفعة الـ52 من طلبة الكلية العسكرية. (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في احتفالية تخريج الدفعة الـ52 من طلبة الكلية العسكرية. (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في احتفالية تخريج الدفعة الـ52 من طلبة الكلية العسكرية. (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في احتفالية تخريج الدفعة الـ52 من طلبة الكلية العسكرية. (صفحة الحكومة على فيسبوك)