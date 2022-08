الكيلاني تترأس الاجتماع الرابع للجنة الدعم الفني والاستشاري لمشروع منحة الزوجة والأولاد

ليبيا – عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني الاجتماع الرابع مع لجنة الدعم الفني والاستشاري لمشروع منحة الزوجة والأولاد بمقر مصلحة الأحوال المدنية بطرابلس، بحضور أعضاء اللجنة.

مدير عام المشروع تحدث وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة عن مستجدات بطاقة إيفاء لمنحة الزوجة والبنات، حيث ذكر أنه تم شحن كافة البطاقات الصادرة وأن الوزارة في سعي حثيث لتطوير المشروع، كما أعطى لمحة على تطبيقات ومنصات مشروع المنحة.

وبدورها استعرضت الكيلاني رؤية الوزارة لسياسة الرقمنة التي تنتهجها من خلال التطبيقات الإلكترونية المنجزة في إطار التحول الرقمي للوزارة، وذلك بالاستعانة بالعناصر الليبية من خريجي الجامعات ودعم الفروع لتقديم الخدمات للمواطنين في إطار مشروع المنحة وتوزيع منصة استعلام على فروع الشؤون الاجتماعية بالكامل، لتقريب الخدمة للمواطن، بما بتوافق مع مبدأ التنمية المكانية الذي تتبناه وزارة الشؤون الاجتماعية.

وتم كذلك التأكيد على الإسراع في إحالة الدفعة الجاهزة من بطاقة إيفاء للزوجة والبنات فوق سن 18، ومتابعتها من قبل المدير العام للمشروع والإسراع في تجهيز واستكمال التطبيقات والخدمات الإلكترونية.

ومن المعلوم أنه وبموجب القانون رقم 27 لسنة 2013 في مادته السادسة قد كلف وزارة الشؤون الاجتماعية بصرف المنحة المقررة لمستحقيها من خلال قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية، بعد صرف الرقم الوطني الموحد وفق السجلات المدنية المقيدين بها.

