احميد: المؤسسة العسكرية الليبية ممثلة في لجنة (5+5) تنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية

أكد المحلل السياسي إدريس أحميد أن فتحي باشاغا يحاول تمكين حكومته للعمل من داخل طرابلس، مشيرًا إلى أن كلمته الأخيرة تحمل رسائل تحذيرية لرئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة لرفضه تسليم السلطة.

احميد لفت في تصريح لصحيفة “الاتحاد” إلى وجود تحشيدات عسكرية في محيط العاصمة لدعم دخول باشاغا إلى طرابلس.

ونوّه إلى وجود تداعيات سلبية حال اندلاع قتال داخل طرابلس؛ لأن العاصمة لا تتحمل تداعيات ذلك، في ظل صمت دولي بعد فشل التوصل إلى قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

وأكد أن المؤسسة العسكرية الليبية ممثلة في لجنة (5+5) تنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية.