بعيو: دور «حكومة الدبيبات» النهب والإفساد والإفقار والفتنة والقتل

هاجم محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام المُلغاة، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، متهمًا إياها بالنهب والفساد والفتنة والقتل، جاء ذلك في تعليق له على منشور لرئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، محمد المبشر، تساءل فيه عن دور الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين.

وتسائل المبشر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ما دور الحكومة أي حكومة، إذا لم تستطع أن توفر الأمن السيولة النقدية والماء والكهرباء والغذاء لجميع مواطنيها؟.

وعلق بعيو، على منشور «المبشر»، قائلا:” دور حكومة الدبيبات النهب والإفساد والإفقار والفتنة والقتل”.