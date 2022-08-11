الدبيبة: الانتخابات الإلكترونية يمكنها أن تحل محل الانتخابات التقليدية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن الانتخابات الإلكترونية لبرلمان الشباب تُعد سابقة مهمة يمكن البناء عليها في الاستفتاءات ويمكن حتى أن تَحِلّ محل الانتخابات التقليدية كلما دعت الضرورة.

وثمن الدبيبة خلال مشاركته اليوم الخميس في اللقاء الأول لأعضاء برلمان الشباب الليبي، بحضور عدد من الوزراء جهود وزارة الشباب والهيئة العامة للمعلومات لإنجاح تجربة التصويت الإلكتروني وتنفيد انتخابات إلكترونية لبرلمان الشباب الليبي.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة أكد أن هذا البرلمان الشبابي يعتبر تجربة طموحة، تهدف لإدماج الشباب وتفعيل دورهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف الدبيبة أن اهتمامنا بالشباب لا يقتصر على مشاركتنا معهم في مثل هذا الحدث، ولكن الهدف ‏ من مشاركتنا في هذا اليوم إنما هو التذكير، والتنبيه والتوجيه الصريح بأن يكون الشباب دائماً في صميم اهتماماتنا لا نغفل عن النهوض به في شتى المجالات.

دعا الدبيبة إلى بذل الجهد حتى تنعم ليبيا بسلطات تشريعية تعمل وفق الدستور من أجل حياة كريمة للمواطن، والمحافظة على حقوقه، وضمان أدائه لواجباته.