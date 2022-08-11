التطورات الأمنية في طرابلس على طاولة زينينغا والحداد

العنوان-طرابلس

ناقش القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رايزدون زينينغا التطورات الأمنية في طرابلس والمناطق المجاورة لها في لقاء مع رئيس الأركان بحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد.

وقالت البعثة الأممية في بيان اليوم الخميس، إن اللقاء الذي جرى أمس الأربعاء تناول كذلك التقدم في المسار العسكري والأمني.

وأشاد زينينغا بجهود رئيس الأركان في نزع فتيل التوترات وتهدئتها في العاصمة والمنطقة الغربية، ورحب زينينغا بالخطوات الرامية نحو توحيد المؤسسات العسكرية، وكان آخرها المحادثات بين رئاستي الأركان العسكرية يومي 18 و 19 يوليو في طرابلس.

والأربعاء، اجتمع زينينغا مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لبحث التطورات السياسية الأخيرة وضرورة الحفاظ على الزخم على المسار الانتخابي.

وأشاد القائم بأعمال رئيس البعثة بجهود المجلس الرئاسي في بناء التوافق بشأن حل الجمود السياسي الحالي وتعزيز بيئة أمنية مستقرة واستقرار اقتصادي في ليبيا، مشيرا إلى دعم البعثة المستمر للمجلس الرئاسي في دفع عملية المصالحة الوطنية.