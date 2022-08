الشيباني: زيارة عقيلة لتركيا دون الرجوع لقبة البرلمان لا تعبر عن رأي السلطة التشريعية

ليبيا – علق عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني على زيارة رئيس البرلمان عقيلة صالح الأخيرة إلى تركيا.

الشيباني قال في تدوينة له هلى موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إنه في جلسة مجلس النواب بتاريخ 4 يناير 2020 أصدر مجلس النواب مجتمعًا بالأغلبية القرار رقم 6 بشأن قطع العلاقات مع الحكومة التركية وإلغاء اتفاقية حكومة الوفاق آنذاك مع تركيا.

ورأى أن زيارة رئيس مجلس النواب الاخيرة الى تركيا دون الرجوع الى قبة البرلمان لا تعبر عن رأي السلطة التشريعية في البلاد، بغض النظر عن دوافعها، وما تمخض عنها من نتائج ما لم تعرض في جلسة مكتملة النصاب.

