النيابة العامة تحبس المتهمين بقضايا فساد بمستشفى السكر

أمر وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في دائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، بحبس موظفي مستشفى علاج السكر والغدد الصماء، لمخالفتهم لقواعد قانونية تحيط المال العام والحاق الضرر به؛ والتآمر مع آخرين لتسهيل حصولهم على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات.

و أصدر وكيل النيابة، قرارا بالحبس الاحتياطي لكل من مدير عام المستشفى ومساعده؛ ورؤساء أقسام الصيدلة؛ والمعدات الطبية؛ والقائم بمهام المراقب المالي في المستشفى؛ لتعمُّدهم ممارسة أعمال ترتب عنها إلحاق ضرر بالمال العام والمصلحة العامة الى جانب الاستيلاء على أصناف الأدوية المخصصة لمرضى المستشفى.