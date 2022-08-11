العرفي: دخول حكومة باشاغا إلى العاصمة طرابلس سيكون خلال الشهر الجاري

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن دخول الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا إلى العاصمة طرابلس ليس بعيداً، فإن لم يكن في الأسبوعين القادمين فسيكون نهاية أغسطس الجاري.

وأضاف العرفي، في تصريحات صحفية، أن جميع الدلائل تشير إلى أن دخول الحكومة الليبية طرابلس برئاسة فتحي باشاغا سيكون سلميًا دون إراقة قطرة دم.

وكان العرفي، قال في وقت سابق، إن رئيس البرلمان، عقيلة صالح، سوف يقدم إحاطة خلال جلسة المجلس، حول زيارتيه إلى تركيا ومصر.

وقال العرفي في تصريحات صحفية: “رئيس البرلمان سوف يتحدث عن الاتفاقيات مع تركيا”.

ولفت إلى أن جلسة البرلمان ستناقش النقاط العالقة في المسار الدستوري، ولن يتم مناقشة ملف السلطة التنفيذية المتعلق بصراع الحكومتين.

وتابع:” الجلسة لن تعقد بالمقر الرئيسي لعد جاهزيته وستعقد بأحد الفنادق أو قاعة طبرق البحرية”.