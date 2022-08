السائح: الموجة الحالية التي تشهدها البلاد لفيروس كورونا تعتبر ضعيفة نسبيًا

ليبيا – قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح إن المركز يسجل حاليًا ما بين 50 و80 حالة إصابة جديدة يوميًا، ومتوسط حالة وفاة واحدة أسبوعيًا.

السائح أشار في تصريح له وفقًا لمنصة “حكومتنا” إلى أن مركز العزل بمعيتيقة يؤوي حاليًا أحد عشر حالة في العناية الفائقة، مبينًا أن الموجة الحالية التي تشهدها البلاد تعتبر ضعيفة نسبيًا، مقارنة بالموجات السابقة كالموجة الثالثة التي شهدتها ليبيا في أغسطس من العام الماضي والتي كانت الأسوأ من ناحية الخسائر البشرية والإمكانيات، وفق قوله.

وأوضح أنهم لم يفاجَأوا بعودة الموجة الخامسة التي توقعوها في شهر يوليو، لافتًا إلى أنهم تبعًا لذلك عمموا على كافة الوزارات بضرورة أخذ التطعيمات منذ شهر مايو تحسبًا لما كان متوقعًا.

وفي إطار استعداد المركز الوطني لمكافحة الأمراض لهذه الموجة، أوضح أن أساس عملهم وقائي وليس علاجيًا، وذلك من خلال تشخيص المرض بينما تقوم وزارة الصحة بمتابعة العلاج.

وأكد أن حملات التوعية نجحت بنسبة 96%، لكن الإشكالية تكمن في عدم الوصول إلى المرافق الصحية التي يتزامن توقيت عملها مع دوام الموظفين، وهو ما دفعهم إلى نشر 100 فريق متجول لإعطاء التطعيمات.

وشدد على أن حملاتهم استهدفت كافة المؤسسات العامة والخاصة والمواطنين والمقيمين، وبصفة مجانية، كما استهدفوا حتى المارة والتجمعات الرياضية، وفق تصريحه.

