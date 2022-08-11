المنفي: مواقف هولندا من ليبيا محل إشادة

استقبل رئيس المجلس، الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الخميس ، السفير الهولندي لدى ليبيا “دولف هوخيوونيخ”.

وبحث اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والوصول إلى حل سياسي يقود البلاد إلى الاستقرار والسلام، ومناقشة تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات بين ليبيا وهولندا.

وأشاد المنفي خلال اللقاء بمواقف هولندا مع ليبيا خلال السنوات الماضية، معرباً للسفير عن تقديره لكل الجهود التي ساهمت ولا زالت تساهم بها بلاده للوصول إلى تسوية تؤدي إلى استقرار ليبيا، مؤكداً على ضرورة التواصل المستمر بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية المبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

من جهته أعرب السفير الهولندي، عن دعم بلاده الكامل للمجلس الرئاسي، داعياً إلى تظافر جميع الجهود، من أجل تجاوز البلاد للأزمة السياسية التي تمر بها، مشيداً في ذات الوقت بجهود المجلس، في العمل مع جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، للحفاظ على الاستقرار والأمن في ليبيا.