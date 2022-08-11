«المركزي الهولندي» مستعد لتدريب كوادر مصرفية ليبية

أعلن سفير هولندا لدى ليبيا دولف هوخيوونيخ، اليوم الخميس، استعداد البنك المركزي الهولندي لتوفير فرص تدريبية لكوادر مصرف ليبيا المركزي.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في العاصمة طرابلس، وفق بيان مقتضب نشرته صفحة المصرف على «فيسبوك».

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وأضاف البيان أن اللقاء ناقش المسائل ذات الاهتمام المشترك ورؤية المصرف المركزي وجهوده في تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية في البيانات المالية والإنفاق العام.