دُمر جراء حرب الإرهاب..بلدية بنغازي تعلن تواصل أعمال مشروع صيانة جسر اللثامة

العنوان – بنغازي

أعلنت بلدية بنغازي اليوم الخميس، تواصل أعمال مشروع صيانة جسر اللثامة أحد الجُسور الثلاثة المُستهدف صيانتها.

وكانت بلدية بنغازي تعاقدت في فبراير الماضي على تنفيذ أعمال صيانة الجسور الثلاثة التي دُمرت جراء الحرب على الإرهاب .

وتشمل الصيانة جسر شارع أحمد رفيق المهدوي بجوار نادي نجوم الصابري، وجسر الزريرعية بجوار مقر التموينية، والجسر الرابط بين جزيرة دوران سيدي يونس وشارع الجزائر.

وفي أبريل الماضي أعلنت بلدية بنغازي وصول بعض المواد المُستخدمة في صيانة الجسور من دولة أسبانيا لغرض البدء في أعمال صيانة الجسور الثلاثة التي تضررت جراء الحرب على الإرهاب .