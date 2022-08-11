بلدية بنغازي: إعادة فتح جسر اللثامة مُنتصف شهر سبتمبر القادم

أجرى مُحافظ مصرف ليبيا المركزي رئيس لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي علي الحبري ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري بحضور مدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة جولة ميدانية في مشروع صيانة جسر اللثامة الذي يُعتبر أحد الجُسور الثلاثة التي تعرضت لأضرار جراء الحرب على الإرهاب وهي جسور البُحيرات والصابري .

واستهدفت أعمال الصيانة استبدال وتنفيذ كمرات جديدة للجسر مُسبقة التصنيع والإجهاد، حيث تم الانتهاء من تصنيع (10) “كمرات” لجسم جسر اللثامة وأيضا تقوية القواعد للجسر .