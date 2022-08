عبد الجليل: لن نسمح بالتلاعب بأرزاق الليبيين والمرضى الذين يعانون في الخارج

ليبيا – قال وزير الصحة بالحكومة المكلفة من البرلمان عثمان عبد الجليل إن الحكومة ستبدأ مهامها في تطوير القطاع الصحي في البلاد فور دخولها طرابلس.

عبد الجليل أشار وفقًا لما نقلته شبكة “لام” عن مصادر متطابقة إلى أن مشكلة الصحة سوء الإدارة والفساد المالي وسيتم اتخاذ إجراءات واضحة في ذلك.

وأكد على أنه من أولوياتهم تفعيل التأمين الصحي للفئات العمرية وإجراء تغييرات جذرية في النظام المعلوماتي للوزارة.

وبيّن أن ملف الأدوية أصبح خارج نطاق الدولة وهو مؤشر خطير جدًا، وتأتي بطريقة عشوائية من دول تفتقر لمعايير الجودة.

وأضاف: “سنبدأ في تفعيل الصيدلية المركزية لتكون هي الجهة الوحيدة التي يمكنها إدخال الدواء للبلاد، مقاومة تجار الأدوية الذين يدخلون أدوية ويستوردونها من الخارج بطرق غير قانونية، لن تكون سهلة”.

وشدد على أنهم سيتحكمون في الأسعار فور وصول الدواء من الجهات المتعاقدة معها الدولة والشركات الخاصة وفقًا للقوانين وسيتم تقنين العلاج بالخارج ببرنامج يصبح داخل ليبيا بالتعاون مع مستشفيات كبرى وأطباء اختصاصيين.

وأكد على أنه لن يسمح بالتلاعب بأرزاق الليبيين والمرضى الذين يعانون في الخارج.

