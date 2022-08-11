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رئيس نيجيريا: ليبيا السبب في وضعنا الأمني المضطرب

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أرجع الرئيس النيجيري محمد بخاري، عدم استقرار الوضع الأمني في بلاده ومنطقة الساحل، إلى عدم الاستقرار الوضع في ليبيا.

وأوضح بخاري أن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في ليبيا يؤجج الإرهاب في منطقة الساحل، إلى جانب تقويض الديمقراطية في غرب ووسط إفريقيا بحسب موقع ذا إيسترنر.

وذكر بخاري أن بلاده تعمل مع الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والتكتلات الإقليمية، للتعامل مع مشاكل الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر والتغييرات غير دستورية للحكومات.

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قناة ليبيا الحدث

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