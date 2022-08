احميد: هناك تحشيدات عسكرية في محيط العاصمة لدعم دخول باشاآغا إلى طرابلس

ليبيا – أكد المحلل السياسي إدريس أحميد أن فتحي باشاآغا يحاول تمكين حكومته للعمل من داخل طرابلس، مشيرًا إلى أن كلمته الأخيرة تحمل رسائل تحذيرية لرئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة لرفضه تسليم السلطة.

احميد لفت في تصريح لصحيفة “الاتحاد” إلى وجود تحشيدات عسكرية في محيط العاصمة لدعم دخول باشاآغا إلى طرابلس.

ونوّه إلى وجود تداعيات سلبية حال اندلاع قتال داخل طرابلس؛ لأن العاصمة لا تتحمل تداعيات ذلك، في ظل صمت دولي بعد فشل التوصل إلى قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

وأكد أن المؤسسة العسكرية الليبية ممثلة في لجنة «5+5» تنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية.

