البعثة الأممية: زينينغا ناقش مع الحداد التطورات الأمنية في طرابلس

التقى القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا، أمس الأربعاء رئيس الأركان بحكومة الوحدة المؤقتة محمد الحداد.

وذكر بيان للبعثة الأممية، أن اللقاء شهد مناقشة آخر التطورات الأمنية في طرابلس والمناطق المجاورة، بالإضافة إلى التقدم في المسار العسكري والأمني.

ووفق البيان، أشاد زينينغا بجهود الحداد في نزع فتيل التوترات وتهدئتها في العاصمة والمنطقة الغربية.

كما رحب زينينغا بالخطوات الرامية نحو توحيد المؤسسات العسكرية، وكان آخرها المحادثات بين رئاستي الأركان العسكرية يومي 18 و 19 يوليو الماضي في طرابلس.