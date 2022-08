البكوش: حكومة الدبيبة أكثر تماسكًا واستقرارًا من حكومة باشاآغا الوهمية

ليبيا – علق المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش على خطاب فتحي باشاآغا قائلًا: “أولًا كيف يحدث تداول على السلطة دون انتخابات؟ خطاب باشاآغا ألقي بطريقة خشبية؛ لأنه يبدو أنه لا يفقه ما فيه، هناك كلمات رنانة ولا رؤيا ولا استراتيجية ولا نقاش للنقطة الرئيسية في الأزمة الليبي،ة وهي كيف نخرج من هذه الفترات الانتقالية التي دامت عشر سنوات وعشر حكومات؟ وهذه الإشكالية في الخطاب، لكنه استخدم كلمات رنانة، تشتم الدبيبة وعائلته وتشكل حلفًا مع حفتر وعائلته“.

البكوش أكد خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد على أن حكومة عبد الحميد الدبيبة أكثر تماسكًا واستقرارًا من “الحكومة الوهمية” لباشاآغا. بحسب وصفه.

وأشار إلى أن ملفات التعليم والكهرباء تدار من قبل حكومة الوحدة الوطنية والمرتبات والطيران والخارجية وغيرها، بالتالي حكومة الدبيبة هي الشرعية المعترف فيها دوليًا.

كما استطرد حديثه: “تم تغيير مصطفى صنع الله عن طريق صفقة مع ذات الشخص الذي قام معه باشاآغا بصفقة وهو حفتر. وما يمارسه صوان وجماعته يفسر لك كل شيء”.

ولفت إلى أن خليفة حفتر قال إنه لن يخضع لأي سلطة غير منتخبة، والسؤال هنا هل البرلمان وباشاآغا سلطة منتخبة؟ منوهًا إلى أن حفتر لا يريد الانضواء تحت أي سلطة أخرى؛ لذلك لا يمكن الاستمرار هكذا.

