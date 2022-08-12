في إشارة إلى نفسه.. الدبيبة: لاتدعوا الطامعين يوجهونكم نحو الموت والخراب في سبيل أهواءهم

شارك رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم في احتفالية تخريج ما يسمى “الدفعة الثانية والخمسين” من طلبة الكلية العسكرية، بحضور رئيس الأركان العامة بالمنطقة الغربية الفريق ركن أول محمد الحداد، وأهالي الخريجين.

والقى الدبيبة، كلمة بالمناسبة، هنآ فيها، بحسب مكتبه الإعلامي، “الخريجين من الدفعات 52 لطلبة الكلية العسكرية، وال 36 لطلبة الكلية الجوية، وال 37 لطلبة الدفاع الجوي والذين يعدون أحد نواة بناء الجيش الذي سيكون ولاءه لله وثم الوطن”، بحسب قوله.

وأضاف: “ابنائي الخرجين اليوم نحتفل بكم لتكونوا لبنة من لبنات بناء الجيش ، هذا الجيش البطل طليعة كل كفاح ومصباح كل نضال والذي يحتاج إلى كل جهودكم وعزائمكم”، بحسب قوله.

وقال: “اوصيكم بان لاتدعوا الطامعين ان يوجهونكم نحو الموت والخراب في سبيل أهواءهم، وأن تحافظوا على أنفسكم لأنكم انتم عماد العمل الجاد وثروتنا الحقيقة ومستقبلنا”، بحسب قوله.

وتابع: “نحن من أول يوم أعلنا بانه لا حرب مع الإخوة بعد اليوم ، ولابد لليبيا وشعبها بأن ينعم بالرخاء والأمن والأمان”، بحسب قوله.