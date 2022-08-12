الدبيبة لـ«أعضاء برلمان الشباب»: علينا المحافظة على حقوق الليبيين

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الخميس، في اللقاء الأول لأعضاء برلمان الشباب الليبي، بحضور عدد من وزراء حكومته.

قال الدبيبة، خلال اللقاء، إن هذا البرلمان الشبابي يعتبر تجربة طموحة، تهدف لإدماج الشباب وتفعيل دورهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف الدبيبة، أن اهتمامنا بالشباب لا يقتصر على مشاركتنا معهم في مثل هذا الحدث، ولكن الهدف‏ من مشاركتنا في هذا اليوم إنما هو التذكير، والتنبيه، والتوجيه الصريح بأن يكون الشباب دائماً في صميم اهتماماتنا لا نغفل عن النهوض به في شتى المجالات.

وثمن الدبيبة، جهود وزارة الشباب و الهيئة العامة للمعلومات على نجاح تجربة التصويت الإلكتروني وتنفيد انتخابات إلكترونية لبرلمان الشباب الليبي، والتي تُعد سابقة مهمة يمكن البناء عليها في الاستفتاءات ويمكن حتى تَحِلّ محل الانتخابات التقليدية كلما دعت الضرورة لذلك.

دعا الدبيبة، إلى بذل الجهد حتى تنعم ليبيا بسلطات تشريعية تعمل وفق الدستور من أجل حياة كريمة للمواطن، والمحافظة على حقوقه، وضمان أداء الواجبات.