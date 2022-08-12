اللواء 444 قِتال يعلن ضبط عدد من شاحنات الوقود

العنوان – طرابلس

أعلن اللّواء 444 قِتال أن مفارز تابعة له تمكنت من ضبط شاحنة مغطّاة بالتّراب بها خزان وقود مخبأٌ في أسفلها.

وأوضح اللواء أن الشاحنة التي تم ضبطها تحمل “14 ألف” لتر من الوقود تم ضبطها جنوب مدينة نسمة.

وأكد أنه في نفس السّياق، تمكّنت مفارز اللّواء من ضبط شاحنة تحمل (الفحم) بها خزان أسفل منها يحمل عدد “15 ألف” لتر من الوقود المهرّب جنوب مدينة ترهونة.

وأشار إلى ضبط شاحنة أخرى تحمل “40 ألف” لتر من الوقود المهرّب جنوب مدينة مزدة كانت متوجهة خارج البلاد.

وأعلن “اللّواء 444 قِتال” مواصلة تطبيق خِطّته الموضوعة حفاظاً على قوت اللّيبيّين ومقدراتهم.