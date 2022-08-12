النائب العام يأمر بحبس مدير «مستشفى السكر» بطرابلس وبعض القيادات للإضرار بالمال العام

أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس مدير مستشفى علاج السكر والغدد الصماء طرابلس ومساعده ومديري قسمي الصيدلة والمعدات الطبية والمراقب المالي بتهمة الإضرار بالمال العام والكسب غير المشروع.

وتولَّى وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في دائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، مباشرة إجراءات التحقيق إزاء واقعات الاستيلاء على المال العام؛ وإلحاق الضرر به وبالمصلحة العامة؛ والإهمال في حفظه وصيانته؛ والتآمر مع آخرين لتسهيل حصولهم على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات.

وقال بيان النائب العام:” أمرنا أيضًا بحبس القائم على أعمال قسم المختبرات لامتناعه عن أداء الوظيفة المسندة إليه تحكمًا؛ ورئيس قسم العلاج الطبيعي؛ وعدد من العاملين في قسمي الصيدلة ومخازن المعدات الطبية المنسوب إليهم اختلاسهم أدوية ومعدات طبية”.

ولفت بيان النائب العام، إلى أن المتهمين تعمدوا ممارسة أعمال ترتَّب عنها إلحاق ضرر جسيم بالمال العام والمصلحة العامة.

وتابع البيان:” المتهمون تخلوا لفائدة جهات يمارسون فيها أعمال أخرى بمقابل عن كمية كبيرة من أصناف الأدوية المخصَّصة لمرضى المستشفى”.

واستطرد النائب العام:” المتهمون أحجموا مع علمهم، عن إبلاغ جهات إنفاذ القانون بواقعات الاختلاس والاستيلاء على الأدوية والمعدات؛ والكسب غير المشروع”.

وأوضح البيان:” البلاغ المرفوع من رئيس جهاز الأمن الداخلي تضمن مخالفة بعض موظفي المستشفى لقواعد قانونية تحيط المال العام بالحماية الجنائية”.

ولفت البيان، إلى أنه ثبت بالدليل صحة واقعات الاستيلاء على المال العام؛ وإلحاق الضرر به وبالمصلحة العامة؛ والإهمال في حفظه وصيانته؛ والتآمر مع آخرين لتسهيل حصولهم على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات.