بمشاركة مندوب ليبيا.. مبعوث أوكرانيا يلقي بيانًا أمام مجلس جامعة الدول العربية

العنوان – القاهرة

ألقى مبعوث أوكرانيا الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا مكسيم صبح، ، بياناً أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين خلال اجتماع طارئ عقد صباح الخميس.

وأكد صبح خلال الاجتماع خلال برئاسة السفير علي الحلبي، المندوب الدائم للجمهورية اللبنانية كلمته اهتمام الجامعة العربية ودولها الأعضاء بحل الأزمة الأوكرانية من خلال الطرق السلمية.

وشارك في الاجتماع مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب ثابت.

ووجه مبعوث أوكرانيا الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الشكر إلى الدول العربية على ما أبدته من دعم لأوكرانيا في إطار قرارات الأمم المتحدة.

وأبدى تقديره للمبادرة العربية بإنشاء مجموعة الاتصال الوزارية، مؤكدًا أن أوكرانيا تولي اهتماما كبيراً بتكثيف الحوار السياسي مع الدول العربية وتعزيز التعاون في شتى المجالات تفعيلا لمذكرة التفاهم التي وقعتها أوكرانيا والجامعة العربية عام 2009