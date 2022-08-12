بوشيبة: ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي خطير في بنغازي

صرح رئيس قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي العميد سليمان بوشيبة بأنه تم القبض على أحد أفراد تشكيل عصابي خطير من ذوي السوابق، يمتهن السلب بقوة السلاح.

وأشار سليمان في بيان عبر صفحة مديرية أمن بنغازي على “فيسبوك”، إلى أنه جرى تداول مقطع فيديو منذ أسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يحمل سلاحا ناريا “نوع مُسدس” ينتمي لهذا التشكيل.

وعقب عمليات البحث والتحري أسفرت جهود رجال قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي عن القبض على الشخص المنتمي لهذا التشكيل، والذي ظهر بمقطع الفيديو يحمل سلاحا ناريا ويقوم بالسطو على أحد الأكشاك بالمدينة.

وبحسب البيان، اعترف المتهم بما نُسب إليه، ولفت البيان إلى أنه جارٍ البحث عن باقي أفراد التشكيل.