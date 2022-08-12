المجلس الرئاسي: مشروع المصالحة وضع العربة على سكة الاستقرار 

نظمت جامعة طبرق، صباح أمس الخميس، الندوة الخامسة عن مقترح الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، “لتحقيق الملكية المجتمعية للمشروع”، التي يرعاها المجلس الرئاسي، وبمشاركة مجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون والمجتمع بجامعة بنغازي.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان أن الندوة حضرها كل من رئيس مجلس التخطيط الوطني الدكتور مفتاح الحرير، ورئيس لجنة المسار الاجتماعي بمجلس التخطيط الوطني، الدكتور إبراهيم جُبيل، وعضو لجنة المتابعة بالمجلس الرئاسي، الدكتور ناجح العرفي، ووكيل جامعة طبرق للشؤون العلمية، الدكتور وليد شعيب، وعميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، وعدد من العمداء والوكلاء بكليات جامعة طبرق، ومديري الإدارات والمكاتب بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، والمعنيين بملف المصالحة الوطنية بمنطقة البطنان.

وتم خلال الندوة التأكيد على أهمية المشروع، الذي وضعه المجلس الرئاسي من أولى اهتماماته، لمساهمته في تحقيق السلام، وتأسيسه على قاعدة صلبة لتحقيق أهدافه، بجمع النخب من الأكاديميين، وأصحاب التجربة وأهل الحكمة للاستفادة من خبراتهم، والحوار معهم في عدد من المسارات، لوضع رؤية إستراتيجية واضحة بتشريعات تمكنها من أداء مهامها لتحقيق أهدافها من أجل استقرار ليبيا.

وجرى خلال الندوة فتح باب النقاش للحضور، الذين أكدوا بأن المجلس الرئاسي استطاع بتبنيه مشروع المصالحة الوطنية وإعلان رؤيته الاستراتيجية، من أجل مصالحة وطنية شاملة يشارك فيها كل الليبيين، في وضع العربة على السكة لتحقيق الاستقرار.

وشدد المشاركون في الندوة، على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال، وأكدوا على أنه لا استقرار لليبيا، دون مصالحة مجتمعية تتوفر فيها الإرادة الوطنية الصادقة.

فيما أشادت لجنة إدارة الندوة، بالمداخلات التي أثراها النقاش الجاد والفاعل، في عرض وجهات النظر حول الرؤية، والتأكيد على وضع النقاط الجوهرية تحت الدراسة والاهتمام للاستفادة منها.