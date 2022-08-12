بعد ابتكار حيل جديدة..  إحباط تهريب 69 ألف لتر وقود في 3 مدن

أعلن اللواء 444 الذي يقوده محمود حمزة، عن ضبط 69 ألف لتر وقود في مدن نسمة وترهونة ومزدة بغرض تهريبه.

وقال اللواء، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لا زالت ضربات “الْجيش اللّيبيّ” من مفارز اللّواء 444 قِتال ضدّ أوكار التهريب والمهرّبين متواصلة؛ وبعد تضييقِ الخناق عليهم؛ فقد ابتكروا طُرُق جديدة للتهريب.

وأضاف البيان، أن مفارز اللّواء تمكّنت من ضبط شاحنة مغطّاة بالتّراب بها خزان وقود مخبأٌ في أسفلها يحمل “14 ألف” لتر من الوقود جنوب مدينة نسمة.

وفي نفس السّياق، ولكن بطريقة أخرى، تمكّنت المفارز من ضبط شاحنة تحمل (الفحم) بها خزان أسفل منها يحمل عدد “15 ألف” لتر من الوقود المهرّب

جنوب مدينة ترهونة.

وفي جنوب مدينة مزدة، تمكّن اللواء 444 من ضبط شاحنة بها “40 ألف” لتر من الوقود المهرّب كانت متوجهة خارج البلاد.

واختتم البيان:” تخفيفاً عن معاناة أبناء جنوبنا الحبيب وضربًا للعصابات الإجراميّة التي تُتاجر بقوت اللّيبيّين الذي لا يصل للعديد من المناطق، فإن مفارزنا تواصل تطبيق خِطّتها الموضوعة حفاظاً على قوت اللّيبيّين ومقدراتهم”.