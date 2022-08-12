“البريقة”: نناشد المواطنين بعدم خلق أزمة بالاصطفاف أمام محطات الوقود

قالت شركة البريقة لتسويق النفط في بيانٍ لها إنّها تطمئن المواطنين الكرام بأنّ الوقود متوفر مع استمرار تنفيذ كل الطلبيات لصالح كافة شركات التوزيع.

وأشارت الشركة في بيان لها إنها لاحظت بوادر ازدحام على محطات الوقود، منوهة إلى أنّ مستودعات الشركة تعمل بشكل اعتيادي، والأرصدة التشغيلية بمختلف مستودعات الشركة تشهد سعات تخزينية مطمئنة، خاصةً أنّ الاستلامات وبالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط من واردات المصافي والنواقل النفطية على كامل الساحل الليبي تسير وفق العمليات المجدولة.

كما ناشدت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين التحلي بروح المسئولية وعدم خلق أزمة ترهق كاهل المواطن البسيط بالاصطفاف بالمحطات ودونما أي مبرر.