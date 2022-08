المريمي: جلسة البرلمان ستناقش قانون زيادة مرتبات العاملين بالدّولة

ليبيا – قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن جلسة الإثنين المقبل ستكون برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

المريمي وفي تصريحات خاصة لقناة” ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء أوضح أن الجلسة ستناقش قانون زيادة مرتبات العاملين بقطاع الدّولة، وتعديل قانون المحافظ الاستثمارية.

وأضاف المريمي:” حتى اللّحظة لم يتمّ طرح ملف زيارة عقيلة إلى تركيا للنقاش في الجلسة المقبلة”.

