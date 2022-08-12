«الأرصاد»: الطقس مستقر.. والرطوبة عالية نسبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس مستقر والأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا، اليوم الجمعة، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.
رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
– حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر يوم الغد علي بعض المناطق.
– الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 31 و37 درجة مئوية.
الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:
– حالة السماء: قليلة السحب.
– الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، ولا تتجاوز 27 درجة علي الجبل الأخضر.
الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
– حالة السماء: صافية غالبا.
– الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.
الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:
– حالة السماء: صافية.
– الرياح: شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.
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