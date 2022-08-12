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«الأرصاد»: الطقس مستقر.. والرطوبة عالية نسبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس مستقر والأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا، اليوم الجمعة، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
– حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر يوم الغد علي بعض المناطق. 
– الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 31 و37 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:
– حالة السماء: قليلة السحب.
– الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، ولا تتجاوز 27 درجة علي الجبل الأخضر. 

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
– حالة السماء: صافية غالبا. 
– الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.  

الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:
– حالة السماء: صافية. 
– الرياح: شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية. 

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بوابة الوسط

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