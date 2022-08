الدبيبة يشدد على وجوب تسريع أعمال تنفيذ جدول الرواتب الموحد

ليبيا – أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال توجيهين لوزارة المالية حكومته ورؤساء ومدراء الهيئات والأجهزة والمؤسسات والمصالح والمراكز وما في حكمها.

التوجيهان اللذان حصلت صحيفة المرصد على نسختين منهما شدد الدبيبة في أولهما على وجوب قيام الوزير خالد المبروك بموافاته بما تم اتخاذه من إجراءات بشأن التنسيق مع الوزارة لإجراء المطابقة المالية مع هذه الجهات الحكومية لتمكين الأولى من تنفيذ جدول المرتبات الموحد.

وطالب الدبيبة وزارة المالية في حكومته بمعلومات عن الجهات التي قامت بأعمال المطابقة مع التشديد في التوجيه الثاني على رؤساء ومدراء الهيئات والأجهزة والمؤسسات والمصالح والمراكز وما في حكمها بتسريع هذه الأعمال المرتبطة بالعاملين في كياناتهم للتمكن من تطبيق الجدول.

