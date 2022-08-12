أحمد حمزة: يجب الضغط لإجراء انتخابات برلمانية

دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد حمزة إلى إجراء انتخابات برلمانية قبل الرئاسية.

وقال حمزة في تغريدة عبر “تويتر”، إن “ليبيا تسير إلى خيارات في مُجملها كارثية إما الإبقاء على حالة الوضع الراهن أو إثارة أعمال العنف وتجدده”.

وأضاف: “هذان الخياران الكارثيان يجب أن لا يُسمح بهما، ويجب إعادة الزخم لمسار إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية وحالة الانقسام والاستقضاب والانسداد السياسي”.

وتابع: “يبدأ ذلك برفع مستوى الضغط الشعبي والمجتمعي على مجلسي النواب والدولة للإسراع في إقرار القاعدة الدستورية والقانونية التوافقية لتأسيس لانتخابات برلمانية كمرحلة أولى يتم من خلالها التأسيس لعملية ومرحلة سياسية شاملة في البلاد”.