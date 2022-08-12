بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 12 اغسطس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 12 اغسطس 2022.
ووفقا للملخص العام للنشرة يكون الطقس مستقر و الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء:صافية إلى قليلة السحب و تتكاثر يوم الغد علي بعض المناطق
الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (31-37)مْ.
الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: قليلة السحب .
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ ولا تتجاوز (27)مْ علي الجبل الأخضر .
الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية غالباً.
الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-40)مْ .
الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-39)مْ.
مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:56)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:28).
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