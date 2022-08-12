أكدت توافر الوقود.. «البريقة»: الاصطفاف بالمحطات غير مبرر

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، الجمعة، توفر الوقود واستمرارها في تنفيذ الطلبيات لصالح كل شركات التوزيع، وحضت المواطنين على «التحلي بروح المسؤولية وعدم خلق أزمة بالاصطفاف بالمحطات دون مبرر».

وقالت الشركة في بيان، إن مستودعاتها تعمل بشكل اعتيادي، فيما تشهد الأرصدة التشغيلية بمختلف المستودعات سعات تخزينية مطمئنة، لافتة إلى أن الاستلامات بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط من واردات المصافي والنواقل النفطية على كامل الساحل الليبي تسير وفق العمليات المجدولة.

واستنكر البيان «انقياد المواطنين وراء الشائعات الخاصة بالوقود ما يتسبب في الازدحام داخل المحطات»، وناشدت المواطنين بـ«التحلي بروح المسئولية وعدم خلق أزمة ترهق كاهل المواطن البسيط بالاصطفاف بالمحطات دونما أي مبرر».

– شركة البريقة توضح سبب شح الوقود في المحطات على خط سبها – أوباري

«البريقة» توضح سبب شح الوقود بمحطات خط سبها- أوباري

والإثنين الماضي، أوضحت شركة البريقة لتسويق النفط سبب شح الوقود بمحطات توزيع الواقعة على خط سبها – أوباري.

وأكدت الشركة توافر الوقود بكميات كافية في مستودع سبها، مضيفة أن مسؤولية إيصال الوقود للمحطات تقع على عاتق مكاتب المبيعات التابعة لشركات التوزيع، التي لم تستطع إيصال المحروقات وفق الجداول المعتمدة، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأرجعت عدم إيصال شحنات الوقود إلى الإغلاقات على طول خط الوادي من قبل بعض الأهالي، مع استمرار تنفيذ الطلبيات لصالح محطات الوقود التابعة لشركات التوزيع في باقي المناطق وبلديات الجنوب. وناشدت الجهات المعنية والمختصة ضرورة ضبط ومراقبة توزيع الوقود لضمان وصوله لمستحقيه، علما بأن معدل كميات الوقود الموزعة على محطات المناطق الجنوبية تقدر بنحو 800 ألف لتر في اليوم.