ليبيا – استبعد تقرير تحليلي إيفاء المرشحة لرئاسة وزراء إيطاليا “جورديا ميلوني” بتعهدها عبر فرض حصار بحري على ليبيا لوقف موجات الهجرة غير الشرعية.

التقرير الذي نشرته صحيفة “إيطاليا أوجي” الإيطالية الناطقة بالإنجليزية وتابعته وترجمت ما يتعلق بالشأن الليبي منه صحيفة المرصد، نقل عن مصادر في البحرية الإيطالية تأكيدها عدم امتلاكها القدرات والموارد اللازمة في الوقت الحالي لجعل تعهد زعيمة حزب “أخوة إيطاليا” اليميني المتطرف واقعا ملموسا.

وبين التقرير أن التكاليف الباهضة للوقود قد تحول دون تحريك حاملات الطائرات الإيطالية الـ3، مشيرًا إلى وجوب إصغاء “ميلوني” لآراء مستشاريها العسكريين قبل إطلاق أية تعهدات غير واقعية، مؤكدًا أن مسألة تنفيذ هذا النوع منها فنية وليست سياسية.

ترجمة المرصد – خاص

The post تقرير إيطالي: لهذه الأسباب لن تتمكن إيطاليا من فرض حصار بحري على ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية