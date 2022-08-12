الارصاد: ارتفاع تدريجي للحرارة بدءاً من الأحد على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 01/ 08 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فيكون الطقس مستقر و الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية , و حيت تتكاثر السحب يوم الغد علي أغلب مناطق الشمال .

ووفقا للتقرير الصادر عن المركز تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال مابين ( 29 – 34 ) مْ ، فيما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب مابين ( 36 – 40 )مْ.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تسجل درجات الحرارة إرتفاع تدريجي بدايةً من يوم الأحد على مناطق شمال غرب ليبيا.

والله اعلــــــــــــــــــــــــــــــم.