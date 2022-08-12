البكوش: قبضة “المشري” الخانقة على مجلس الدولة قد لا تدوم

اعتبر صلاح البكوش ” المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري، أن الممارسات التي تحدث داخل مجلس الدولة، خاصة في التعامل مع حكومة الدبيبة، تحد من قبضة خالد المشري رئيس المجلس، التي وصفها بـ”الخانقة”.

وقال البكوش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، إن ‏لقاء عضوي المكتب الرئاسي لمجلس الدولة، النائب الأول ناجي مختار والمقرر بلقاسم دبرز المنتخبين حديثا، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة تنذر بأن قبضة المشري الخانقة على المجلس قد لا تدوم.

وتابع:” راقب محاولات المشري استيعاب عضوي المكتب الرئاسي، وأي تغيير في تعامل الدولة مع النواب”.