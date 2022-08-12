وزارة الاقتصاد تدرس تخصيص محطات لتزويد المخابز بالوقود في الجنوب

كشف وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، متابعة الوزارة مع شركة البريقة لتسويق النفط إمكانية تخصيص محطات خاصة لتزويد المخابز بالوقود في الجنوب.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مراقب الاقتصاد والتجارة الشرقية، السنوسي أبوهديمة، ومراقب الاقتصاد والتجارة تجرهي، محمد علي، ومراقب الاقتصاد والتجارة غات، أشرف الأنصاري؛ لمناقشة الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة الجنوبية، والصعوبات التي تواجه مدن الجنوب وسبل معالجتها، وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة.

ووجه الوزير خلال اللقاء المراقبات بضرورة تعزيز دور حماية المستهلك، ومكافحة الغش التجاري، وحصر الفرص الاستثمارية بكل القطاعات، ومتابعة الأنشطة التجارية الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، وتنظيم السوق المحلية لضمان انسياب السلع؛ ووضع آلية لحصر المشروعات متناهية الصغر بهدف تنظيمها.

– شركة البريقة توضح سبب شح الوقود في المحطات على خط سبها – أوباري

«البريقة» توضح سبب شح الوقود بمحطات خط سبها- أوباري

والإثنين الماضي، أوضحت شركة البريقة لتسويق النفط سبب شح الوقود بمحطات توزيع الواقعة على خط سبها – أوباري.

وأكدت الشركة توافر الوقود بكميات كافية في مستودع سبها، مضيفة أن مسؤولية إيصال الوقود للمحطات تقع على عاتق مكاتب المبيعات التابعة لشركات التوزيع، التي لم تستطع إيصال المحروقات وفق الجداول المعتمدة، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأرجعت عدم إيصال شحنات الوقود إلى الإغلاقات على طول خط الوادي من قبل بعض الأهالي، مع استمرار تنفيذ الطلبيات لصالح محطات الوقود التابعة لشركات التوزيع في باقي المناطق وبلديات الجنوب. وناشدت الجهات المعنية والمختصة ضرورة ضبط ومراقبة توزيع الوقود لضمان وصوله لمستحقيه، علما بأن معدل كميات الوقود الموزعة على محطات المناطق الجنوبية تقدر بنحو 800 ألف لتر في اليوم.