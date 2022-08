ليبيا وبريطانيا تتدارسان سبل التعاون في مجالات الطب العسكري

ليبيا – التقى مدير عام جهاز الطب العسكري بوزارة دفاع حكومة تصريف الأعمال إبراهيم الرايس مع وفد عسكري بريطاني يضم ديبلوماسيين عسكريين في ليبيا.

بيان صحفي صدر عن الجهاز تابعته صحيفة المرصد، أكد أن الوفد ضم الملحق العسكري البريطاني في ليبيا العقيد بحار “كريس أوفلاهرتي” و”نك غر” رئيس السياسات الأمنية لأميركا الجنوبية وإفريقيا والشرق الأوسط والأقصى بوزارة الدفاع البريطانية مسؤول الملف الليبي في الأخيرة “بين بيل”.

ووفقًا للبيان، شدد الرايس على أهمية توطيد العلاقات وتعزيز سبل التعاون بما يضمن استفادة الجهاز من الخبرات البريطانية بمجال التدريب في الطب العسكري فيما شهد اللقاء تدارس إمكانية توقيع اتفاقيات توأمة وتعاون بين الجهاز ونظيره في بريطانيا.

وأضاف البيان: إن الجانبين تدارسا إمكانية الاستفادة من الخبرات البريطانية في تدريب متدربين ليبيين في هذا مجال الطب العسكري.

