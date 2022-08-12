ميدل إيست مونيتور: وليامز مدركة تمامًا لحقيقة الساسة في ليبيا

تطرق تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية للأدوار التي مارستها المستشارة الأممية ستيفاني ويلياميز بهدف معالجة الأزمة في ليبيا.

التقرير، نقل عن وليامز تأكيدها إمكانية المضي في إجراء الاستحقاقات الانتخابية بحلول نهاية العام الحالي، شريطة تمكن مجلسي النواب والدولة الاستشاري من توفير الإطار القانوني اللازم، وهو أمر صعب التحقق بسبب وجود مراوغات سياسية.

واتهم التقرير غالبية الساسة بالدفع نحو عدم إجراء هذه الاستحقاقات خوفًا من نهاية حياتهم السياسية بعد فشلهم المذهل وأدائهم البائس على مدار العقد الماضي، مبينًا أن وليامز مدركة تماما لهذه الحقيقة، إلا أنها لم تكن تمتلك الكثير لتفعله بهدف تغيير قواعد اللعبة.

وأضاف التقرير: إن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي يتقاسمان مسؤولية الإخفاق السياسي المستمر في ليبيا مبينًا أن أن الأولى تتحمل تبعات ثقتها غير المبررة في بعض الدول الأعضاء فيها لإيجاد الحل في وقت يقع على عاتق الثاني قيام عضو فيه باستخدام حق النقض “الفيتو” لعرقلة عام كامل من الجهد الشاق للمعالجة.