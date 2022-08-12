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الهنقاري: المتواجدون حول خزان وقود بنت بية كانوا يسرقون البنزين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، أن ضحايا كارثة خزان وقود بنت بية، كانوا يسرقون منه.

وقال الهنقاري في تدوينة عبر “فيسبوك”: “بخصوص فاجعة وكارثة حريق بنت بية والرحمة لمن توفاه الأجل والشفاء للجرحى”، واستدرك: “ولكن أيهما الفرضية أقرب للمنطق والعدالة بعيدا عن العاطفة والمتاجرة بالكارثة؟” بحسب قوله.

وأضاف: “الفرضية الأولى إذا اعتبر لدى المتواجدين حول خزان الوقود أنه ليس ملكا لهم، ويعتبر أخد البنزين منه عملية سطو وسرقة”، وفق ادعائه.

وتابع الهنقاري: ” الفرضية الثانية وهو اعتبار الوقود حقا من حقوقهم والحرمان منه ظلم لهم ووجب أخذه بالقوة” على حد زعمه.

وواصل: ” للعلم فإن البعض منهم كان يسحب في البنزين من أجل الكسب المادي” بحسب قوله.

الوسوم

بنت بية ليبيا وقود

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صحيفة الساعة 24

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