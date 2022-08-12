الهنقاري: المتواجدون حول خزان وقود بنت بية كانوا يسرقون البنزين

زعم محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، أن ضحايا كارثة خزان وقود بنت بية، كانوا يسرقون منه.

وقال الهنقاري في تدوينة عبر “فيسبوك”: “بخصوص فاجعة وكارثة حريق بنت بية والرحمة لمن توفاه الأجل والشفاء للجرحى”، واستدرك: “ولكن أيهما الفرضية أقرب للمنطق والعدالة بعيدا عن العاطفة والمتاجرة بالكارثة؟” بحسب قوله.

وأضاف: “الفرضية الأولى إذا اعتبر لدى المتواجدين حول خزان الوقود أنه ليس ملكا لهم، ويعتبر أخد البنزين منه عملية سطو وسرقة”، وفق ادعائه.

وتابع الهنقاري: ” الفرضية الثانية وهو اعتبار الوقود حقا من حقوقهم والحرمان منه ظلم لهم ووجب أخذه بالقوة” على حد زعمه.

وواصل: ” للعلم فإن البعض منهم كان يسحب في البنزين من أجل الكسب المادي” بحسب قوله.