«إنفاذ القانون» تواصل هدم المباني المخالفة بغابة قصر الأخيار

واصلت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية لليوم الرابع عمليات إزالة وهدم المباني والإنشاءات المخالفة بالغابة العامة قصر الأخيار البالغ مساحتها 1500 هكتار، على ما أعلنت، الجمعة، وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وقالت الوزارة في بيان، إن عمليات الإزالة والهدم تأتي تنفيذا لتعليمات النائب العام بشأن القضية رقم «14 / 2022»، والمتعلقة باعتداء بعض المواطنين على أراضي الغابة والاستيلاء عليها دون وجه حق وإقامة المباني والإنشاءات وجرف التربة وشرق الطرق وحفر آبار بداخلها.

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وسبق أن أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، يوم الجمعة الماضي، إعطاء مهلة 72 ساعة للبدء في عملية الهدم والإزالة للمباني والإنشاءات المخالفة في الغابة العامة بقصر الأخيار.

هدم المباني المخالفة بغابة قصر الأخيار، 11 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)

هدم المباني المخالفة بغابة قصر الأخيار، 11 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)

هدم المباني المخالفة بغابة قصر الأخيار، 11 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)

هدم المباني المخالفة بغابة قصر الأخيار، 11 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)