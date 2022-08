هوكونينغ لـ الكبير: مستعدون لتوفير فرص تدريبية لملاكات المصرف المركزي

ليبيا- بحث محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير مع السفير الهولندي في ليبيا “دولف هوكونينغ” سبل تعزي التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

بيان صحفي صدر عن المصرف اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد تدارس الجانبين الرؤية المصرفية الليبية وجهود تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية في البيانات المالية والإنفاق العام.

وبحسب البيان أبدى “هوكونينغ” استعداد البنك المركزي الهولندي لتوفير فرص تدريبية لملاكات المصرف المركزي.

