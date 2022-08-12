بويصير: ليبيا فيها الكثير من العقول الخشبية غير المفيدة

اعتبر محمد بويصير المحلل السياسي الليبي المقيم في أمريكا، أن ليبيا بها الكثير ممن وصفهم بـ”العقول الخشبية” غير المفيدة، محملهم مسؤولية إعاقة تقدمها في مختلف المجالات، زاعماً أن تلك العقول تربت على النقل والنسخ ولم تتعود على البحث والغوص إلى المفاهيم وقوانين الحركة التي تحكم الحياة.

وقال بويصير، عبر حسابه على موقع التواصل “فيسبوك”:” فى حديث شيق الآن مع احد أنظف وأنشط العقول الليبية التى سعدت بالتعرف عليها حديثا عن الفرق بين مفهومي العلم والتقنية، اتفقنا أن العلم هو ما يستطيع العقل البشرى ملاحظته وتفسيره فى بيئته، وبالتالى صياغة ذلك فى نظريات، تبقى فى أرفف المكتبات والمعامل حتى يأتي من يقيم عليها تقنيات تجعل من حياة البشر أطول وأوضح وأسهل وأمتع”.

وأضاف بويصير:” العلم حل محل الخرافة فى تفسير الظواهر، بينما التقنيه باستعمال العلم غيرت طبيعة حياة البشر”.

وتابع:” العلم هو الملاحظة والتفسير وصياغة العلاقات بينما التقنيه هى استعمال ذلك فى الإضافة إلى حياة البشرية”.

واستطرد:” سرعة استيعاب عقل محدثى للفكرة، أوصلنى إلى استنتاج أهم وهو أن ليبيا فيها أكثر كثيرا من تلك العقول الخشبية غير المفيده التى تعيق تقدمها، والتى تربت على النقل والنسخ ولم تتعود على البحث والغوص إلى المفاهيم وقوانين الحركة التى تحكم الحياة، ومنها بعض تلك التى تضع حرف الدال قبل اسمها وتزهوا بنرجسية غير مبررة، التى أحيانا اعتقد أن الدال لبعضهم هى دال “الدفنقى”.